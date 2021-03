Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das Verwaltungsgericht Köln entschied, zunächst müsse das Eilverfahren in diesem Fall abgeschlossen sein. Durch das Bekanntwerden der Einstufung werde in unvertretbarer Weise in die Chancengleichheit politischer Parteien eingegriffen.