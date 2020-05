Mit Flaggen in den Farben "schwarz-rot-gold" und "schwarz-weiß-rot" haben am Montagabend einige Teilnehmer auf dem Zittauer Markt für die Gruppierung "Freunde von Pegida" demonstriert.

Mit Flaggen in den Farben "schwarz-rot-gold" und "schwarz-weiß-rot" haben am Montagabend einige Teilnehmer auf dem Zittauer Markt für die Gruppierung "Freunde von Pegida" demonstriert.

Mit Flaggen in den Farben "schwarz-rot-gold" und "schwarz-weiß-rot" haben am Montagabend einige Teilnehmer auf dem Zittauer Markt für die Gruppierung "Freunde von Pegida" demonstriert. Bildrechte: MDR

Sachsens Verfassungsschützer haben Extremisten bei den Corona-Demonstrationen im Visier. Das betrifft unter anderem Aktivitäten der sogenannten Partei "Der III. Weg" in Plauen, von "Pro Chemnitz" sowie von Rechtsextremisten aus dem Umfeld der islamfeindlichen Pegida-Bewegung. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa hieß es, dass sich an Versammlungen und sogenannten "Spaziergängen" sowohl traditionelle Rechtsextremisten als auch Gruppierungen der "Neuen Rechten" beteiligen, sagte ein Behördensprecher.

Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfR) nehme allerdings nur Extremisten in den Blick. Den Angaben zufolge bestehen in Sachsen seit der Flüchtlingskrise zahlreiche Netzwerke von Rechtsextremisten. Diese versuchten, Leute anzusprechen, die dem politischen System distanziert bis ablehnend gegenüberstehen. Die Netzwerke seien "kampagnenerprobt, sehr reaktionsfähig und stark in der Reichweite der Mobilisierung". Weiter hieß es: "Sie versuchen nun, über die Corona-Thematik weitere bürgerliche Kreise zu instrumentalisieren, indem sie unter anderem ihren Einsatz für den Schutz der Grundrechte simulieren." Von Beginn der Corona-Proteste an hätten sich zahlreiche Rechtsextremisten an den Aktivitäten beteiligt.