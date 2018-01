Ein Jahr nach dem NPD-Verbotsverfahren beobachtet der Verfassungsschutz in Sachsen keine flächendeckende Parteistruktur. Landeschef Gordian Meyer-Plath sagte MDR SACHSEN, die NPD sei weit entfernt davon, wieder in den Landtag einzuziehen. "Das Urteil hat ihr ja auch attestiert, dass sie trotz ihrer jahrzehntelangen Existenz nicht einmal in die Nähe kam, diese freiheitliche demokratische Grundordnung wirklich zu gefährden und das war für ihre Mitglieder und Anhänger nicht unbedingt eine positive Nachricht", so Meyer-Plath. Deshalb verliere die Partei Mitglieder und Anhänger.