Gordian Meyer-Plath ist nicht mehr Chef des sächsischen Verfassungsschutzes. Meyer-Plath wird ab 1. Juli im Bereich Kultur und Tourismus beim Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus eingesetzt, teilte Innenminister Roland Wöller mit. Diese Personalie hatte das Kabinett am Dienstag beschlossen. Gründe für den Wechsel an der Spitze des Verfassungsschutzes nannte der Innenminister nicht.

Das ist der oberste Verfassungsschützer - Dirk-Martin Christian leitet ab 1. Juli das Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen. Der 58-Jährige Jurist gilt als führungserfahren. Er ist nun für etwa 200 Mitarbeiter zuständig. - Ebenso wie Amtsvorgänger Meyer-Platz hat Christian in Bonn studiert, allerdings Rechtswissenschaften und nicht wie sein Vorgänger Geschichte und Amerikanistik. - Nach dem Referendariat und ersten Berufserfahrungen am Oberlandesgericht Köln wechselte er 1993 ins damalige Regierungspräsidium Dresden, später als Referent ins sächsische Kultusministerium, danach ins Innenministerium. Quelle: Sächsisches Innenministerium

Meyer-Plath war seit 2012 Verfassungsschutzchef in Sachsen. Er stand wiederholt in der Kritik. Unter anderem hatte der Verfassungsschutz das Solidaritätskonzert #wirsindmehr nach den rechtsextremen Ausschreitungen in Chemnitz von 2018 als teilweise linksextrem eingestuft. Das hatte viele der rund 65.000 Besucher, Politiker und Demokraten bundesweit heftig empört.