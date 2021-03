Der Frust über die Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie verbindet die Mitglieder der Gruppe "Freie Sachsen". Ihr gemeinsamer Nenner: Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Nach Angaben des Landesamtes für Verfassungsschutz haben erwiesene Rechtsextremisten und Personen aus dem Querdenker-Umfeld die selbsternannte "freiheitliche" Sammlungsbewegung am 26. Februar in Schwarzenberg gegründet. Den Vorsitz bekleidet Pro-Chemnitz Stadtrat Martin Kohlmann. Seine Stellvertreter sind NPD-Funktionär Stefan Hartung sowie Busunternehmer Thomas Kaden aus Plauen, der Anhänger von Querdenken zu ihren Demonstrationsorten transportiert hat.

Hier ist möglicherweise ein Zusammengehen von Querdenkern, Corona-Protestlern und Rechtsextremisten zu verzeichnen. Das wäre etwas, was wir so in Sachsen bislang noch nicht hatten.

Akteure aus der Zivilgesellschaft sehen anders als der Verfassungsschutz auch Überschneidungen mit der Reichsbürgerszene. So hat bei der Gründungsveranstaltung in Schwarzenberg ein rechter YouTuber namens Hans-Joachim Müller ein Grußwort gehalten. Auf seinem Kanal im Sozialen Netzwerk äußerte sich Müller eindeutig reichsideologisch, sagte Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung in Sachsen: "Er verbreitet im Grunde den Klassiker, den wir aus der Reichsideologie kennen - also die Erzählung, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Verschwörung gegen das deutsche Volk sei, dass ihre Gründung eine Verschwörung sei gegen das deutsche Volk, um das deutsche Volk - was das auch immer sei - de facto unterwürfig zu halten, unmündig zu halten - dass es nicht wieder zu einer starken Nation heranwachsen kann."