Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen (LfV) hat eine dritte als linksextremistisch eingestufte Bands vorläufig aus seinem Jahresbericht 2018 entfernt. Eine entsprechende Mitteilung der Band One Step Ahead aus Limbach-Oberfrohna bestätigte die Behörde in Dresden am Dienstag auf Anfrage. Den Streichungen waren entsprechende Klagen voraus gegangen.