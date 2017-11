Schon vor drei Wochen hatte der Präsident des Bundesverfassungsschutz Hans-Georg Maaßen vor ausgereisten Kindern- und Jugendlichen gewarnt. Diese könnte eine neue Dschihadisten-Generation bilden. "Wir sehen die Gefahr, dass Kinder von Dschihadisten islamistisch sozialisiert und entsprechend indoktriniert aus den Kampfgebieten nach Deutschland zurückkehren", erklärte Maaßen in einem Interview für ZEIT online. Es sei möglich, dass ältere Kinder radikalisiert wurden, "insbesondere, wenn sie im Herrschaftsbereich der Extremistenmiliz 'Islamischer Staat' gelebt haben". Die Erfahrung alltäglicher Gewalt in den Konfliktregionen in Syrien oder dem Irak würden "ihre Wirkung tun". Allerdings lägen über die Mehrzahl der Rückkehrer keine belastbaren Informationen vor. "Wir wissen oft gar nicht, was sie vor Ort getan haben", hieß es aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Folge: Nicht jeder kann in Deutschland für seine Taten in Syrien und Irak belangt werden.

IS-Propagandavideo mit angeblichen islamischen Kämpferinnen. Bildrechte: dpa