Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wurde erst ein halbes Jahr nach der Tat offiziell als "Politisch motiviert: rechts" eingestuft. Umgekehrt wurde ein Brandanschlag auf einen AfD-Politiker in Sachsen-Anhalt recht schnell als "linksextremistisch motivierter Mordversuch" erfasst.



Spätestens seit März dieses Jahres geht das Landeskriminalamt (LKA) in Sachsen-Anhalt bei diesem Fall nicht mehr von einem politischen Tatmotiv aus, die neue Einschätzung erfolgte allerdings zu spät für den Verfassungsschutzbericht. Im April nannte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) die Brandstiftung als konkretes Beispiel für "linksextremistische Gewalt".