Der Verkauf von Silvesterraketen und Böllern hat begonnen. Laut Gesetz darf das sogenannte Kleinfeuerwerk nur an den letzten drei Werktagen des Jahres in Deutschland über den Ladentisch gehen. Gezündet werden darf die Pyrotechnik nur zum Jahreswechsel. Der Großhersteller Weco in Freiberg hat dieses Jahr rund zehn Millionen Raketen, Böller und Tischfeuerwerke produziert.