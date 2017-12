Der Verkauf von Feuerwerkskörpern hat begonnen. Deutschlands größter Pyrotechnikhersteller Weco rechnet mit einem ähnlichen Silvestergeschäft wie im Vorjahr. Knapp acht Millionen Raketen und mehr als 1,5 Millionen Knallkörper haben die Weco-Mitarbeiter dafür am Produktionsstandort in Freiberg gefertigt. Der Versand läuft seit einer Woche auf Hochtouren, sagte der dortige Betriebsleiter Sebastian Funke MDR SACHSEN.

Täglich verließen bis zu 15 Lkw das Werk. 2016 erzielte Weco nach eigenen Angaben einen Umsatz von etwa 70 Millionen Euro. Das entspricht einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent in Deutschland

Großes Angebot beim Tischfeuerwerk

Laut Funke wurde in Freiberg erstmals auch eine große Menge an Tischfeuerwerken produziert. Diese seien im Kommen und finden sich dieses Jahr insbesondere auf den Warentischen der Discounter wieder.

In Deutschland ist der Verkauf von Feuerwerk ausschließlich an den drei letzten Werktagen des Jahres erlaubt. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt davor, Böller online - etwa aus Asien - zu bestellen. Häufig handle es sich hier um illegale Feuerwerkskörper, die einen erheblichen Schaden anrichten können. Das Landeskriminalamt Sachsen schätzt, dass jährlich tausende Pakete in den Freistaat geschickt werden.

Vorsicht beim Kauf im Internet