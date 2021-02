Die Temperaturen in Sachsen sollen ab Dienstag deutlich steigen. Dem eisigen Wochenstart folgen ab dem frühen Dienstagabend Niederschläge, die zunächst noch als Schnee fallen, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst am Montag. Dort, wo schon Regen auf geräumte Straßen und Gehwege trifft, könnte es bei noch leichtem Frost glatt werden .

Die Nacht zum Dienstag bleibt nach Angaben des DWD-Experten zunächst frostig bei minus ein bis minus vier Grad Celsius im Tiefland und bis zu minus acht Grad in den Bergen. Zum Morgen hin dann können null bis zwei Grad erreicht werden. Nur im Bergland und in der Oberlausitz bleibt es zunächst frostig.

Am Wochenende dann würden sogar die 10 Grad plus deutlich überschritten. Von einer Hochwassergefahr geht das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie derzeit nicht aus. Es taue moderat und in den Bergen später, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. "Wir werden es in den Flüssen sehen, aber es besteht aus jetziger Sicht keine Gefahr", so die Sprecherin. Der Schnee helfe auch dem durch die lange Trockenheit dezimierten Wasserhaushalt. Auch für die Elbe erwarten die Experten keine dramatische Lage.