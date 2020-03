In Sachsen sind zwei Motorradfahrer und ein Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. In Weinböhla im Landkreis Meißen hat am Donnerstag eine Straßenbahn den Motorroller erfasst. Der Unfall geschah nach Reporterangaben an einem gesicherten Bahnübergang.

In der Region Südwestsachsen verloren am Donnerstag zwei Motorradfahrer ihr Leben. So kollidierten im Hartensteiner Ortsteil Zschocken sowie in Chemnitz die Zweiräder jeweils mit einem Pkw. In beiden Fällen waren nach Angaben der Polizei die Biker vorfahrtsberechtigt gewesen