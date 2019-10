63 Aussteller aus Sachsen werden sich bei der Buchmesse in Frankfurt/Main ab Mittwoch präsentieren. 15 von ihnen stellen am Gemeinschaftsstand "Sachsen live" aus, der vom Wirtschaftsministerium Sachsen gefördert wird. "Buchhandel und Verlagswirtschaft haben in Sachsen eine weit zurückreichende und tiefverwurzelte Tradition. Es ist schön zu sehen, dass diese auch in der heutigen, von Digitalisierung geprägten Zeit ihre Bedeutung erhält, erklärte der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS), Thomas Horn.