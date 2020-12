BKA: Über 15.000 vermisste Kinder - 97,9 Prozent der Fälle aufgeklärt Nach BKA-Angaben wurden die 15.395 Fälle der im Jahresverlauf 2019 als vermisst registrierten Kinder zu 97,9 Prozent geklärt. "Insgesamt ist festzuhalten, dass tagtäglich zwar viele Kinder als vermisst gemeldet werden, jedoch der Anteil der Kinder, deren Verbleib auch nach längerer Zeit nicht geklärt werden kann, sehr gering ist", heißt es im BKA-Bericht zu Vermissten-Fällen.



Anfang März dieses Jahres waren in Deutschland - gerechnet ab dem frühesten registrierten Vermisstendatum im März 1951 bis heute - insgesamt 1.869 ungeklärte Fälle vermisster Kinder in der Datei "Vermisste/Unbekannte Tote" erfasst.

Für die zurückliegende 30 Jahren und bis heute (Stand Mitte Dezember 2020) werden in Sachsen insgesamt 337 Personen vermisst, davon 146 Erwachsene, 121 Jugendliche und 70 Kinder.



Täglich werden in Deutschland etwa 200 bis 300 Menschen vermisst gemeldet, fast ebenso viele werden täglich wieder gelöscht, weil die Vermissten gefunden werden.



(Quellen: BKA, LKA Sachsen)