Klagenflut an Gerichten Verwaltungsgerichte durch Asylverfahren überlastet

Am Leipziger Verwaltungsgericht werden im Stundentakt Asylverfahren verhandelt. Das ist keine Seltenheit: Die Verwaltungsgerichte in ganz Deutschland sind überlastet - das belegen aktuelle Zahlen. Zwar haben die Länder inzwischen mehr Richter eingestellt - das allein reicht anscheinend nicht, um der Flut an Klagen gerecht zu werden.