Landesausstellung "Boom" Unter dem Motto "Boom" soll mit der diesjährigen Landesausstellung die 500 Jahre alte Industriekultur Sachsens erlebbar gemacht werden. Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten statt. Dazu zählen der Audi-Bau in Zwickau, das August Horch Museum in Zwickau, das Industriemuseum in Chemnitz, der Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf, die Tuchfabrik in Crimmitschau und das Silberbergwerk in Freiberg.