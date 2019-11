Die Volksbank Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden will die Olympischen Winterspiele 2030 nach Deutschland holen. Bank-Sprecher Mike Helios und der Publizist Hannes Hofmann stellten am Dienstag öffentlich ein Konzept vor, wonach Thüringen mit dem Wintersportort Oberhof an der Spitze sich gemeinsam mit weiteren Orten in Sachsen und Bayern als Gastgeber bewerben soll. In Sachsen könnten demnach Altenberg (Bob, Skeleton), Chemnitz (Eiskunstlauf), Dresden (Shorttrack), Klingenthal (Skispringen) und Oberwiesenthal (Freestyle) olympische Wettkampfstätten sein.