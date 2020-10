Karawanskji war bei der Bundesdelegiertenversammlung als einzige Kandidatin in die Wahl um das Präsidentenamt gegangen. Sie löst den bisherigen Präsidenten Wolfram Friedersdorff ab. Der 70-Jährige führte den Verband seit 2014 an. Das Präsidentenamt bei der Volkssolidarität ist ein Ehrenamt. Karawanskji wird also nicht im täglichen operativen Geschäft involviert sein, sondern eher als Sprachrohr für die politischen Interessen auftreten. Die Politikerin ist aktuell Staatssekretärin im Thüringer Infrastruktur-Ministerium.