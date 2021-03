Tote Bäume und abgestorbene Baumkronen in der Sächsischen Schweiz können zum Risiko für Spaziergänger werden.

Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Aufgrund sehr vieler abgestorbener Fichten besteht extreme Baumsturzgefahr in der Sächsische Schweiz. Darüber informierte die Nationalparkverwaltung. "Bitte meiden Sie unbedingt den Wald bei Wind, Starkniederschlag oder aufliegender Schneelast", hieß es in einer Warnung. Besucher der Wälder im Nationalpark sollten auf keinen Fall unter abgebrochenen Ästen oder Baumspitzen, die noch in den Kronen hängen, stehen bleiben.