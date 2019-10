In Sachsen sind am Mittwoch erstmals Wachpolizisten in den regulären Polizeidienst übernommen worden. Innenminister Roland Wöller ernannte in Chemnitz 22 Frauen und 115 Männer zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern. Sie hatten zuvor eine zweijährige Ausbildung an den Polizeifachschulen in Leipzig, Chemnitz und Schneeberg absolviert. Es ist der erste Jahrgang von Wachpolizisten, der in den regulären Vollzugsdienst wechselt. Aufgrund ihrer Dienstzeit als Wachpolizisten konnten sie eine sechs Monate verkürzte Fachschulausbildung durchlaufen.