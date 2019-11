Der Landessportbund Sachsen hat am Montag seine traditionelle Umfrage zu den Sportlern des Jahres im Freistaat gestartet. Die sächsischen Sportjournalisten haben jeweils zehn Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften nominiert. Nun sind die Fans gefragt: Sie können in der Publikumsumfrage bis zum 8. Dezember 2019 für ihre Favoriten abstimmen. Die Sieger werden am 11. Januar 2020 mit den "Sächsischen Sportkronen" geehrt. Die erhalten die Auszeichnungen aus Meißner Porzellan im Rahmen der Sächsischen Sportgala in Dresden.