Für Christian Dahms muss die Sächsische Sportkrone nach Kriterien vergeben werden, die keinen Athleten benachteiligen. Bildrechte: Landessportbund Sachsen

Der Landessportbund will zudem die Athleten aus dem Freistaat nicht vor den Kopf stoßen, die sich wegen der Corona-Beschränkungen nicht zeigen konnten. Generell hätten viele Athleten keine Möglichkeit gehabt, sich mit Wettkampfleistungen öffentlich zu präsentieren, erklärte Dahms. Oder sie seien in den Sozialen Medien nicht so präsent gewesen, wie andere Sportler, die dort Einblick in ihren Trainingsalltag gegeben oder sich an Aktionen beteiligt hätten.