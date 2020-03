Unter besonderen hygienischen Vorsichtsmaßnahmen haben am Sonntag in einigen sächsischen Kommunen Bürgermeisterwahlen stattgefunden. In der Gemeinde Dreiheide gibt es künftig eine Bürgermeisterin. Die parteilos Karsta Niejaki bekam nach dem vorläufigen Ergebnis bei der Abstimmung am Sonntag 73,5 Prozent der Stimmen. Die Wahl war notwendig geworden, weil der bisherige ehrenamtliche Bürgermeister Sarembe aus gesundheitlichen Gründen Ende 2019 sein Amt niedergelegt hatte.

In Mockrehna ist der parteilose Amtsinhaber Peter Klepel wiedergewählt worden. Er erhielt mehr als 61 Prozent der abgegegeben Stimmen. In Belgern-Schildau wird Matthias Griem von der Freien Wählergemeinschaft neuer Rathauschef. Er bekam 55,5 Prozent der der Stimmen. Die bisherige Stadtchefin Eike Petzold wollte nicht mehr kandidieren. In Borsdorf wird die CDU-Kandidatin Birgit Kaden neue Bürgermeisterin. Sie erhielt 88 Prozent der Stimmen. Der langjährige Bürgermeister Ludwig Martin war aus Altersgründen nicht mehr angetreten.

Alles beim Alten in Klingenberg und Moritzburg

Torsten Schreckenbach ist der alte und neue Bürgermeister von Klingenberg bei Dippoldiswalde. Er wurde am Sonntag mit großer Mehrheit wiedergewählt. Schreckenbach von der Initiative für Klingenberg bekam knapp 82 Prozent der gültigen Stimmen. Der parteilose Herausforderer Mario Staudte erhielt gut 18 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwas mehr als 55 Prozent.

Im Moritzburg bleibt Jörg Hänisch hauptamtlicher Bürgermeister. Er hatte mit gut 78 Prozent der abgegebenen Stimmen einen deutlichen Vorsprung gegenüber seinem Herausforderer Volker John (CDU).

Große Mehrheit für Reinsberger Bürgermeister

Steffen Ludwig ist der neue alte Bürgermeister in Reinsberg. Nach 35 Jahren Amtszeit votierten gestern 98 Prozent der Wähler für den einzigen Kandidaten. Der 62-jährige parteilose Kommunalpolitiker will die gesamte Amtszeit von sieben Jahren die Geschäfte im Rathaus lenken.

In Callenberg setzte sich Amtsinhaber und Christdemokrat Daniel Röthig mit knapp 85 Prozent gegen seine Herausforderer durch. In Burkhardtsdorf ist Christdemokrat Jörg Spiller in den Chefsessel gewählt worden. Er löst den bisherigen Amtsinhaber Thomas Probst ab, der nicht noch einmal antrat.

Quelle: MDR/ma