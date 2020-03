Die Waldbrandgefahr in Sachsens Wäldern sinkt, denn am Sonntag soll es regnen. Die vom Staatsbetrieb Sachsenforst geführte Übersichtskarte weist für den Großteil des Landes aktuell eine mittlere Gefährdung aus. Für die Sächsische Schweiz, Teile der Landkreise Meißen und Mittelsachsen gilt eine geringe Gefahrenstufe. Mit den am Sonntag erwarteten Niederschlägen entspannt sich die Lage weiter und sinkt nach der Wettervorhersage des deutschen Wetterdienstes (DWD).

"Sonntagnachmittag setzt leichter Regen ein", sagte ein Meteorologe des DWD in Leipzig und kündigte eine Kaltfront mit sinkenden Temperaturen bis in den Minusbereich an. Tagsüber würden fünf bis acht Grad erwartet. In den Mittelgebirgen und deren Vorland sei auch mit Schnee zu rechnen. "In den Kammlagen sind fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich", so der Wetterexperte. In der Nacht zum Montag liegen die Werte zwischen minus fünf und minus drei Grad, im Bergland sogar bis minus zehn Grad bei Dauerfrost.



Ab kommendem Dienstag sollen die Temperaturen langsam wieder ansteigen. Aber: "Der Frühling ist damit nicht garantiert", sagte der DWD-Meteorologe.