Das sächsische Umweltministerium will die Zahl der Waldarbeiter im staatlichen Forst deutlich aufstocken. Die derzeit 450 Stellen sollen um 150 erhöht werden. Jahrelang wurden für Waldarbeiter die in Rente gingen, keine neuen eingestellt. Inzwischen wird zumindest ein Teil der Forst-Azubis im Anschluss an die Ausbildung auf zwei Jahre befristet beschäftigt. Einige auch unbefristet. Das Durchschnittsalter der staatlichen Waldarbeiter ist dennoch auf 53 Jahre angestiegen. Und das ist ein Problem. Denn gesundheitlich angeschlagenen ältere Kollegen können für die schwere Waldarbeit nicht mehr eingesetzt und müssen alternativ beschäftigt werden - beispielsweise im Wildgehege Moritzburg, heißt es aus dem zuständigen Forstbezirk.