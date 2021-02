Im Prinzip schon, sagt Falk Böttcher, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Er beschreibt die aktuelle Situation folgendermaßen: "Obwohl es in den Wintermonaten im Flächenmittel in Sachsen keinen ausreichenden Niederschlag gab, sind die oberen Bodenschichten ausreichend mit Wasser gefüllt." Die milden Temperaturen, der Wind und die Sonne der vergangenen Tage führten jedoch dazu, dass die Streuschicht des Waldes und die oberen Bodenschichten schnell austrocknen. "Und die sind entscheidend für die Waldbrandgefahr", betont Böttcher. Die gespeicherte pflanzenverfügbare Wassermenge in leichten Böden sei in der letzten Woche bereits wieder um zehn Prozent gesunken.