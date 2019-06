Doch die Situation ist landesweit problematisch, sagt Renke Coordes vom Sachsenforst. "Aktuell haben wir mehrheitlich eine hohe Waldbrandgefahr, vor allem in den nördlichen Regionen sowie in Teilen des Vogtlandkreises. Selbst in den Mittelgebirgslagen gilt eine mittlere Gefahrenstufe." Besserung sei zunächst nicht in Sicht. Im Gegenteil, die Lage wird sich am Mittwoch weiter verschärfen. "Dann haben wir im gesamten nordsäschischen Raum, Ost wie West, die höchste Waldbrandgefahrenstufe prognostiziert und für alle anderen Teile zumindest eine hohe Waldbrandgefahr."



Bei dieser Lage handle es sich schon um eine außergewöhnliche Situation, erklärt Coordes MDR SACHSEN. Zum Wochenende hin könnte die Waldbrandgefahr sinken. Das hänge allerdings entscheidend davon ab, ob und wo es regnet.