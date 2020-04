Um die Dürresituation zu entspannen, bräuchte es drei Wochen Dauerregen bei Temperaturen von deutlich unter 20 Grad. "In den roten Bereichen bräuchten wir ehrlicherweise aber eher sechs Wochen durchgängigen Regen", so Marx.

Es ist maximal in den obersten Zentimetern feucht, aber dann herrscht weiterhin Trockenheit und Dürre in den unteren Bodenschichten.

Dass bereits jetzt im zeitigen Frühjahr Waldbrandgefahr ein Thema ist, sei normal, so Biernath. In den Jahren zuvor habe man allerdings Schneedecken bis in die erste Märzhälfte hinein gehabt. Das fehle jetzt. "Und wenn dazu noch eine stabile Hochdrucklage kommt, so wie jetzt, mit sehr trockener Luft, ist natürlich der Wald sehr trocken", sagt Biernath.