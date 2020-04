In Sachsen steigt die Waldbrandgefahr. Der Staatsbetrieb Sachsenforst hat für die Landkreise Nordsachsen und Bautzen die höchste Waldbrandgefahrenstufe ausgerufen. Nach derzeitiger Prognose könnte am Dienstag auch für den Norden der Landkreise Meißen und Görlitz die Waldbrandgefahrenstufe 5 gelten. Grund sei der seit langem ausbleibende Niederschlag in den nördlichen Landesteilen, wie Renke Coordes, Pressesprecher von Sachsenforst, MDR SACHSEN auf Anfrage mitteilte. Hinzu kämen Winde, höhere Temperaturen und eine niedrige Bodenfeuchte durch den Neuaustrieb und den Beginn des Wachstums der Bäume. Wälder mit der Waldbrandgefahrenstufe 5 dürfen nicht mehr betreten werden.