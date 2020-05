Kann man Waldmeister selbst im Garten anbauen? Koreen Vetter: Waldmeister lässt sich sehr gut kultivieren. Es reicht, wenn man eine kleine Staude beim Gärtner holt, denn Waldmeister vermehrt sich wunderbar. Er hat jetzt gerade Blütezeit. Es ist die beste Zeit für Waldmeister- oder auch Mai-Bowle. Wird schon während der Blüte geerntet? Ja, jetzt wird Waldmeister geerntet. Bei Obstbäumen ist das anders, als bei Kräutern. Kräuter sind in der Blüte reif.

Frisches Grün: Waldmeister ist eine wunderbare Mai-Pflanze Bildrechte: imago images / blickwinkel

Was bedeuten die weißen Punkte auf den Blättern der Waldmeisterpflanze?



Die Punkte auf den Blättern sind sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die bei der Chlorophyll- und Zellatmung der Pflanze helfen. Das gesamte Blatt kann problemlos verarbeitet werden.



Viele Jahre lang hieß es: Waldmeister ist giftig. Stimmt das?



Nein, das stimmt nicht. Waldmeister hat sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, das sogenannte Cumarin, das ist ein Bitterstoff, der bei längerer Einnahme oder wenn er zu lange in der Bowle zieht, Kopfschmerzen verursachen oder etwas auf den Magen schlagen kann. Nicht die Masse, sondern in Maßen ist Waldmeister zu genießen.