Vor allem die Fichte sei von den Schäden betroffen. Seit 2017 entfielen alleine auf die häufigste Baumart in Sachsens Wäldern rund zwei Drittel der insgesamt über sieben Millionen Kubikmeter Schadholz, heißt es in einer Mitteilung des Sachsenforstes. Hauptproblem sei hier der Borkenkäfer, dessen Vermehrung sich auch in diesem Jahr "trotz intensiver Gegenmaßnahmen" fortsetze. Schwerpunkte der bisherigen Schäden lägen im Oberlausitzer Bergland, in der Sächsischen Schweiz und in Mittelsachsen.