Walter Plathe wird 70 - Marijam Agischewa gratuliert

"Walter ist so ein Mensch ohne Schnörkel. Der weiß, was er will, der weiß auch, wie man das umsetzt und er nimmt immer Leute mit auf seinem Weg. Das finde ich eine schöne Eigenschaft", sagt Marijam Agischewa über Walter Plathe.

Er ist bodenständig und hat nie seine Herkunft verleugnet. Marijam Agischewa

Wenn die Namen Walter Plathe und Marijam Agischewa fallen, denkt man gern an die DDR-Fernsehserie "Treffpunkt Flughafen". "Ich hätte niemals gedacht, vor allem nach 1989, dass diese Produktion alles überleben würde", freut sich Marijam Agischewa, die in der Serie an der Seite des Co-Piloten Paul Mittelstedt, alias Walter Plathe, eine Stewardess spielte. Marijam Agischewa spürt immer wieder, dass die Leute ihre Vergangenheit und ihre Gefühle aus alten Zeiten offenbar in diesen Filmen wiederfinden und daran hängen.

Schöne Erinnerungen