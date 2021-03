Mit Warnstreiks in mehreren sächsischen Städten wollen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie am Mittwoch ihre Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt der Branche untermauern. Wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte, ist eine erste Aktion am Morgen in Chemnitz geplant, wo Beschäftigte der Siemens AG vor dem Werk einen Warnstreik abhalten wollen.

In Sebnitz und Leipzig wollen Mitarbeiter von Bosch und BMW am Vormittag und am Mittag mit Autokorsos ihren Forderungen in der Tarifrunde Nachdruck verleihen, wie die Gewerkschaft weiter mitteilte. Am Mittag ist außerdem ein Warnstreik bei Clarios in Zwickau geplant. Im BMW-Werk Leipzig: Beschäftigte des Standorts wollen sich mit einem Autokorso am Mittwochmittag an den Warnstreiks der IG Metall beteiligen. Bildrechte: dpa

Die IG Metall fordert für die 290.000 Beschäftigten der Branche in Sachsen, Berlin und Brandenburg vier Prozent mehr Geld, das entweder für Gehaltssteigerungen oder zur Beschäftigungssicherung eingesetzt werden soll. Außerdem will die Gewerkschaft Möglichkeiten für Zukunftstarifverträge und extra Zahlungen zur Angleichung der Tarife in Ost- und Westdeutschland erreichen. Zudem soll die Übernahme von Auszubildenden verbessert werden.

Bereits am Dienstag hatte es in Sachsen Warnstreiks in der Metallindustrie gegeben, unter anderem bei Alstom in Bautzen. Warnstreik am Dienstag bei Alstom in Bautzen Bildrechte: IG Metall

Quelle: MDR/dr