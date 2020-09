Die Gewerkschaft Verdi hat auch in Sachsen zum Streik im öffentlichen Dienst aufgerufen. So sollen am kommenden Dienstag die Beschäftigten mehrerer Betriebe des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Sachsen ihre Arbeit niederlegen. Der Warnstreik solle mit der Frühschicht beginnen, hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.