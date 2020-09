Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte in den Verkehrsbetrieben in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen und Zwickau dazu aufgerufen, am Dienstag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind in einigen Städten nur Teile des ÖPNV, in Leipzig beispielsweise werden aber auch Tochtergesellschaften bestreikt.