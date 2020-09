In Sachsen haben am Freitagmorgen rund 300 Mitarbeiter der Deutschen Post die Arbeit niedergelegt. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Sie hat im Tarifkonflikt mit dem Konzern bundesweit zu erneuten Warnstreiks am Freitag und Sonnabend aufgerufen.

Wie Gewerkschaftsvertreter Normen Schulze sagte, liegt in Sachsen der Schwerpunkt der Aktionen am Freitag in den Regionen Dresden, Bautzen und Görlitz. Dort seien Brief- und Paket-Verteilzentren sowie Zustell-Stützpunkte betroffen. Im Tagesverlauf sollten sich weitere Beschäftigte dem Warnstreik anschließen. Verdi geht davon aus, dass aufgrund der Aktion zahlreiche Briefe und Pakete erst kommende Woche zugestellt werden.



Hintergrund der Aktion sind die laufenden Tarifverhandlungen für bundesweit rund 140.000 Post-Mitarbeiter, darunter etwa 1.200 in Sachsen. Verdi fordert für sie ein Lohnplus von 5,5 Prozent sowie für Auszubildende und Studenten 90 Euro mehr im Monat. Die Deutsche Post hat den Angaben zufolge bisher 1,5 Prozent mehr Gehalt in Aussicht gestellt.