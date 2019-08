Die Gewerkschaft Verdi hat Postbank-Beschäftigte in einigen sächsischen Städten am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. Sie sollen in Filialen in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Bautzen ab 9 Uhr die Arbeit niedergelegen. Hintergrund für die Aktion sind nach Gewerkschaftsangaben die laufenden Tarifverhandlungen mit der Postbank.