Regionaler Linienverkehr in Sachsen wird bestreikt

Am kommenden Mittwoch soll der regionale Linienverkehr in vielen Teilen Sachsens bestreikt werden. Bus- und Straßenbahnfahrer sowie Schlosser, Fährleute, Verwaltungsangestellte und Auszubildende seien zum Warnstreik aufgerufen, teilte Jörg Förster von der Gewerkschaft Verdi am Montag mit.

Der Ausstand sei für Mittwoch von Schichtbeginn bis 8 Uhr morgens geplant. Es sollen zahlreiche Linien betroffen sein. Zum Warnstreik sind die Beschäftigten folgender Verkehrsgesellschaften aufgerufen:



Regionalverkehr Erzgebirge GmbH (RVE)

Regionalverkehr Westsachsen Zwickau GmbH (RVW)

REGIOBUS Mittelsachsen GmbH

Euro Traffic Partner GmbH Chemnitz

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE)

Verkehrsgesellschaft Meißen mbH (VGM)

Dresdener Verkehrsservice GmbH (DVS)

Regionalbus Oberlausitz GmbH (RBO)

Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda GmbH (VGH)

Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB)

Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck Zittau-Löbau mbH (KVG)

Nach Angaben von Verdi sind insgesamt mehr als 3.000 Arbeitnehmer und Auszubildende in den Verkehrsgesellschaften beschäftigt. In den Frühschichten am Mittwoch arbeiten laut Gewerkschaft 1.376 Menschen. Die Gewerkschaft fordert vom Arbeitgeberverband Nahverkehr e.V. einen höheren Stundenlohn von 15,66 Euro. Zudem soll die Ausbildungsvergütung nach dem Willen der Gewerkschaft im 1. Ausbildungsjahr (AJ) von 650 auf 900 Euro, im 2. AJ von 700 auf 950, im 3. AJ von 750 auf 1.000 Euro und im 4. AJ von 800 auf 1.050 Euro angehoben werden.

Die Arbeitgeber haben in der bisherigen Tarifverhandlung kein Angebot vorgelegt und weisen unsere Forderung als absurd zurück. Die Einkommensentwicklung von 12,30 Euro auf 15,66 Euro Stundenlohn wäre in zehn Jahren nicht umsetzbar. Wir fordern gleicher Lohn für gleiche Arbeit! In Sachsen-Anhalt erhalten vergleichbare Arbeitnehmer heute schon den Stundenlohn von 15,66 Euro.

Auch Taxifahrer wollen streiken

Wer am Mittwoch auf das Taxi ausweichen will, hat zumindest im Raum Dresden schlechte Karten. Denn in der Landeshauptstadt wollen sich zahlreiche Taxifahrer am Morgen einem Streik und Autokorso anschließen. Sie wollen gegen das Eckpunktepapier von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zur Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes protestieren.

