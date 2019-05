07.05.2019 | 15:53 Uhr Wo wird am Mittwoch gestreikt im Regionalverkehr?

Im regionalen Linienverkehr soll am Mittwoch in ganz Sachsen gestreikt werden. Der Warnstreik beginnt am 08.05. um 2 Uhr und endet am Donnerstag um 2 Uhr. In unserer Übersicht finden sie, welche Linien in Ihrer Region betroffen sein könnten. Angaben dazu gibt es nur vereinzelt. Die Gewerkschaft geht davon aus, dass sich alle Mitarbeiter am Streik beteiligen. Auch viele Schulbuss-Linien werden bestreikt. Eltern werden von den Schulen gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden.