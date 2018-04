Anders in Leipzig. Dort ist bereits klar, welche Kinderbetreuungseinrichtungen bestreikt werden. Fest steht in der Messestadt auch, dass Verdi sowohl am Freitag als auch am Sonnabend die Mitarbeiter des Eigenbetriebs Stadtreinigung zum Warnstreik aufgerufen hat. Dadurch bleiben die Wertstoffhöfe an beiden Tagen geschlossen. Lediglich die Wertstoffhöfe in der Stöhrerstraße 16 und im Seilerweg 2 sind regulär geöffnet. Weil auch am Montag mit Einschränkungen zu rechnen ist, bittet der Eigenbetrieb alle Leipziger, ihre Abfälle erst ab Dienstag wieder auf die Wertstoffhöfe zu bringen. In jedem Fall sollten sie nicht vor den geschlossenen Wertstoffhöfen abgelegt werden, da sonst Bußgelder bis zu 100.000 Euro drohen, teilte die Verwaltung mit.