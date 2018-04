Rund 150 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes haben sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstagmittag in Dresden vor dem Rathaus getroffen. Lautstark verliehen sie ihren Forderungen kurz vor der dritten Tarifrunde Nachdruck. Die Gewerkschaft will für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Die Gespräche stehen am 15. und 16. April in Potsdam an.

Für den Chef des Sächsischen Lehrerverbandes, Jens Weichelt, geht es bei den Tarifverhandlungen darüberhinaus vorrangig um die Angleichung zwischen Ost und West.

Das ist für uns im Osten Deutschlands überhaupt nicht mehr transportierbar, dass es nach wie vor eine Mauer zwischen den Tarifgebieten Ost und West gibt. Jens Weichelt Chef des Sächsischen Lehrerverbandes

So liege im Osten beispielsweise das Weihnachtsgeld nur bei 75 Prozent des West-Wertes.

Kinderbetreuung in Dresden

Der Streikaufruf der Gewerkschaften für den öffentlichen Dienst löste vor allem unter Eltern Verunsicherung aus. Schon wieder ein Tag, an dem die Betreuung der Kinder wegen eines Streiks nicht gesichert ist? Nach Informationen von MDR Sachsen meldeten sich etwa einhundert Mütter und Väter an der Servicehotline der Stadt Dresden. Die konnte beruhigen. Vom Warnstreik sei nur in fünf Einrichtungen etwas zu spüren, drei davon befinden sich im Stadtteil Cotta, eine in Pieschen und eine in Klotzsche. Dort würden Erzieher aus anderen Kitas aushelfen, sagte Marko Fiedler vom Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Stadt Dresden.

Flughäfen in Sachsen

Der Warnstreik an den Flughäfen Köln-Bonn, Frankfurt am Main, München und Bremen führt auch zu Ausfällen in in Sachsen. Am Flughafen Leipzig/Halle sind 18 Starts und Landungen gestrichen worden. Betroffen sind die Linien von Lufthansa und Eurowings. Von Dresden aus wurden neun Starts und Landungen gestrichen. Reisende, die einen solchen Flug gebucht hatten, sollen sich nach Angaben der Mitteldeutsche Airport Holding mit der zuständigen Airline in Verbindung setzen.

Im Tarifkonflikt um die Bezahlung im öffentlichen Dienst bestreikt Verdi an den vier Flughäfen vor allem die Bodenverkehrsdienste. An den einst staatlich betriebenen Flughäfen werden noch viele Beschäftigte nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes bezahlt, teilte die Gewerkschaft mit.

Kundenservice der Telekom eingeschränkt

Zum Streik aufgerufen hatte die Gewerkschaft auch Kindendienstmitarbeiter der Telekom in Dresden und Chemnitz, aber auch in Erfurt und Magdeburg. Verdi hofft auf etwa 70 Beschäftigte, die dem Aufruf folgen. Dies kann zur Folge haben, dass der Service an der Hotline eingeschränkt ist.

Auswirkungen vergangener Streikrunden im Öffentlichen Dienst