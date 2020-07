Was hat die IWH-Studie denn ergeben? - Die coronabedingte Wirtschaftskrise könnte den deutschen Bankensektor massiv beeinträchtigen. Denn: Bundesweit werden voraussichtlich tausende Firmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen. Die Kreditausfälle könnten die Banken so schwer belasten, dass sie selbst in Existenznot geraten.

Dazu hatte das IWH verschiedene Szenarien durchgerechnet, jeweils mit optimistischer und pessimistischer Wirtschaftsentwicklung.



- Wann die vorausgesagte Bankenkrise beginnt, hängt laut IWH von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel, wie weit Unternehmen den Zeitpunkt ihrer Zahlungsunfähigkeit hinauszögern, während Banken Problemkredite verschleiern.



- Vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken sollten mit Kreditausfällen rechnen, heißt es in der Studie. Begründung: Sie verleihen ihr Geld meist an Firmen, die in Corona-Zeiten doppelt gefährdet sind. Zum einen, weil sie klein und damit krisenanfälliger seien als Großunternehmen. Zum anderen weil diese Firmen auch solchen Branchen angehörten, die vom Corona-Lockdown schwer getroffen wurden, darunter der Einzelhandel und das Gastgewerbe.



Quelle: Studie: The Corona Recession and Bank Stress in Germany, https://www.iwh-halle.de