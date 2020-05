In der Oberlausitz ist es bereits deutlich zu sehen. Im östlichsten Landstrich Sachsens herrscht Wassermangel in Flüssen und Seen . Und auch im Landkreis Nordsachsen wird das Wasser knapp. Seit Donnerstag dürfen Privatleute dort aus oberirdischen Gewässern kein Wasser mehr mit Pumpen entnehmen. Das geht aus der neuen Allgemeinverfügung des Landratsamtes hervor. Darin heißt es, dass auch diejenigen, die eine Erlaubnis dafür haben, die Wasserentnahme einstellen müssen. Das Verbot gilt bis Ende Oktober, bzw. bis auf Widerruf.

Nicht nur in Nordsachsen und in der Oberlausitz fließt immer weniger Wasser in den Flüssen. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie MDR SACHSEN auf Nachfrage mitteilte, wurde an 49 von 145 ausgewerteten Fluss-Pegeln am Dienstag Niedrigwasser gemeldet. An weiteren 64 Pegeln sei die Niedrigwassermarke fast erreicht. Betroffen davon sind vor allem die östlichen Flussgebiete, insbesondere Spree und Lausitzer Neiße, aber auch die Zuflüsse zur Elbe wie z.B. Weißeritz, Wesenitz, Triebisch, Jahna und Döllnitz führen zu wenig Wasser. Auch in der Schwarzen Elster und der Großen Röder wird die Lage schwieriger.



Nach Angaben des Landesumweltamtes ist damit bereits im Mai das Niedrigwasserniveau erreicht, welches im Extremjahr 2018 erst Ende Juni auftrat. Als Ursache nennt das Umweltamt die Trockenheit der vergangenen zwei Jahre und das daraus resultierende große Wasserdefizit im Boden und im Grundwasser. Außerdem trocknen Winde den Boden zusätzlich aus. Eine Verbesserung der derzeit angespannten Situation ist nicht in Sicht. Die Folge: Die Wasserstände in den Flüssen wird weiter sinken.