Sachsen macht Wassermangel zunehmend zu schaffen. Umweltminister Wolfram Günther erklärte bei einem Besuch der Talsperre Cranzahl im Erzgebirge, die aktuelle Lage sei sehr ernst. "Helfen würden nur überdurchschnittliche Niederschläge in den kommenden Wochen." Wenn es weiterhin so trocken bleibe, habe man spätestens im Frühsommer Niedrigwasser, das noch kritischer als 2018 oder 2019 ausfallen könne.

Nach Angaben des Ministeriums sinken seit Jahresbeginn die Pegel von Flüssen und Talsperren. Zudem seien die Böden deutlich zu trocken, die Grundwasserstände lägen vielerorts unter den langjährigen Monatsmittelwerten. An der Talsperre Cranzahl musste am Donnerstag der Abfluss in den Lampertsbach eingestellt werden. Dort ist der Wasserstand auf 52 Prozent gesunken, der Inhalt beträgt noch 1,5 Millionen Kubikmeter. Eine akute Bedrohung der Wasserversorgung bestehe jedoch nicht.