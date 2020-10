Sachsen muss weg von der klimaschädlichen Kohle und will in Zukunft deutlich mehr auf Wasserstoff als Energieträger setzen. Dafür entwickelt das Energie- und Umweltministerium aktuell eine Strategie. Mit ihrer Hilfe soll das Land zum Vorreiter auf dem Gebiet der Wasserstofftechnologie werden. Und tatsächlich könnte der Plan aufgehen, meint Gunda Röstel aus dem nationalen Wasserstoffrat: "Wir haben in Sachsen sehr, sehr gute Voraussetzung, gerade in diesem Spektrum auch technologisch mit zur Spitzenposition in Deutschland zu gehören. Wir haben eine sehr gute Wissenschaftslandschaft. Das Fraunhofer-Institut oder auch die drei Technischen Universitäten in Dresden, die Bergakademie Freiberg und Chemnitz befassen sich mit diesen Themen nun schon sehr viel länger als die Strategie der Bundesregierung wehrt."