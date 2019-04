23 Badetote 2018 - DRK Wasserwacht fordert Umdenken

An Sachsens größtem See, dem Bärwalder See, stieg die Zahl der Dienststunden der Wasserwacht im vergangenen Jahr um 55 Prozent auf 2.314. Die Ehrenamtlichen mussten bei 35 Einsätzen unter anderem dreimal als Notfallretter aktiv werden und 14 Sportbootbesatzungen helfen. Um die Sicherheit am See zu erhöhen, wurden Notrufsäulen aufgestellt - in diesem Jahr sollen weitere dazukommen. Seit dem vergangenen Juli ist zudem das neue Motorrettungsboot "Micha" im Einsatz. Bildrechte: MDR/Katrin Funke