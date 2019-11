Jetzt ist sie nicht mehr aufzuhalten, die Weihnachtszeit. Die ersten Weihnachtsmärkte haben ihre Pforten bereits geöffnet. Am eiligsten hatten es die Meißner. Der Weihnachtsmarkt in der Elbestadt empfängt schon seit dem 25. November die Besucher. Und er ist einer der wenigen Märkte, wo auch am 24. Dezember letzte Geschenkewünsche erfüllt werden können.

Am Dienstag öffneten fünf weitere Märkte. Der Freiberger Christmarkt wird 15:00 Uhr mit Märchenzug, Pyramideanschieben und Baumanzünden eröffnet.



Beim Zwickauer Weihnachtsmarkt hatte sich der Weihnachtsmann Helfer gesucht. Zur Eröffnung kam er mit seinen sieben Zwergen und dem Jugendblasorchester Zwickau auf den Markt.



In Leipzig haben Einwohner und Besucher seit Dienstag die Qual der Wahl. Zum Einen der große Leipziger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Er wurde am Dienstag mit Posaunen und Thomanern eröffnet. Ein paar Ecken weiter auf dem Augustusplatz bietet Finnische Weihnachtsmarkt auf dem Augustusplatz landestypische Spezialitäten an.



"Weihnachten wie gemalt" heißt das Motto des Canalettomarktes in Pirna. Hier erhielt der Weihnachtsmann Unterstützung von Weihnachtskind Caroline.



In Plauen geht den Einwohnern am Abend ein Licht auf. Dann holen Wattefrau, Bornkinnel, Weihnachtsmann und Christkindl aus der Partnerstadt Steyr das Weihnachtslicht aus dem Stollen des Besucherbergwerks "Ewiges Leben". Sie bringen es gemeinsam mit ihrem Gefolge zum Plauener Weihnachtsmarkt.