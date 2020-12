Das Barockschloss Delitzsch verwandelt sich ab Dienstag in einen riesigen Adventskalender. Alexander Lorenz vom Amt für Wirtschaftsförderung sagte, dass Schloss wird bunt erstrahlen, als Hoffnungsschimmer für die Einwohner und für gebeutelte Kulturschaffende und Hoteliers. Die Lichter sollen täglich von 17 bis 21 Uhr leuchten. Der Weihnachtsmarkt, der sonst in Delitzsch seit Jahren am zweiten Advent stattfindet, fällt aber in diesem Jahr coronabedingt aus. Eigentlich sei noch ein Programm mit der Delitzscher Theaterakademie geplant gewesen, doch auch das musste abgesagt werden.

Die Musikbranche in Sachsen leidet zur Zeit besonders unter den Einschränkungen in der Vorweihnachtszeit. Adventskonzerte und Auftritte fallen aus, auch das Publikum auf den Weihnachtsmärkten ist in diesem Jahr nicht vorhanden. Eine musikalische Familie aus Schneeberg hat deshalb einen digitalen Adventskalender gestartet. An jedem Adventstag präsentieren die Musiker Kinder- und Weihnachtslieder auf ihrer Internetseite oder bei Youtube.



Die Musiker Michael & Alexander aus Marienberg verbinden das Schöne mit dem Nützlichen. Sie geben an jedem Adventssonntag ein Konzert, das auf ihren youtube-Kanal übertragen wird und bitte dabei um Spenden. Die Gelder kommen dem Chemnitzer Lukas Stern e.V. zugute, der sich um schwerkranke Menschen kümmert.