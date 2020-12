Ein ökumenischer Gottesdienst aus dem Seelsorgezentrum wird am Heiligen Abend live um 22:40 Uhr durch den MDR übertragen. Der katholische Bischof Heinrich Timmerevers aus dem Bistum Dresden-Meißen sowie der evangelische Landesbischof Tobias Bilz führen zusammen mit Pfarrer und Klinikumsseelsorger Christoph Behrens durch den Gottesdienst. "Die Christnacht am Heiligen Abend findet damit am Ort der Bekämpfung von Covid-19 statt", sagt Behrens. Was das für die Helfer bedeutet, habe er in den vergangenen Monaten erlebt. Immer wieder sei er als Seelsorger auf die Corona-Stationen gerufen worden und habe dort neben Patientinnen und Patienten auch Medizinern und Pflegekräfte beigestanden.