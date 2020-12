Bildrechte: SACHSEN FERNSEHEN

Für dieses Weihnachtsfest wünsche ich den Menschen, dass sie erfahren, erleben können, dass Gott wirklich an ihrer Seite kommt. Egal, wo wir sind. Wir haben ja das Bild des Stalles vor uns: ganz abgelegen und nicht sehr attraktiv. Gott kommt in unserer Lebenssituation hinein, und ich wünsche den Menschen, dass sie in dieser Gewissheit Weihnachten feiern können. Dass sie nicht alleine sind, wo immer sie auch jetzt und in welcher Stimmung sie gerade sind. Gott ist an ihrer Seite.